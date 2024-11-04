Израильские военные заинтересовались иранским «Алмасом» и российским «Корнетом»
Военное руководство еврейского государство приняло решение перевезти в Израиль значительную часть найденных на объектах «Хезболлы» в Южном Ливане новейших противотанковых снарядов российского и иранского производства, которого «хватит для оснащения целого специализированного отряда», пишет израильский 9 Канал.
Для вывоза оружия на военные склады еврейского государства ЦАХАЛ задействовал несколько десятков грузовиков.
Особый интерес у израильских военных вызвали две модели современных противотанковых управляемых ракет. Одна из них – иранская ПТУР «Алмас», которую инженеры исламской республики скопировали с израильской противотанковой ракеты «Спайк», отмечает издание. Этот боеприпас применяется как с наземных пусковых установок, так и с беспилотников. Ракета оснащена электрооптической и инфракрасной системами наведения. Некоторые ее модификации способны поражать цели на дистанции до 16 км.
Другая модель, вызвавшая интерес израильских военных, – ПТУР «Корнет» российского производства. Эти ракеты наводятся издалека по лазерному лучу, но последние модификации позволяют реализовать концепцию «выстрелил и забыл» за счет автоматического захвата и сопровождения цели. Максимальная дальность стрельбы «Корнета» составляет 10–12 км.