Израильские военные заинтересовались иранским «Алмасом» и российским «Корнетом»

Военное руководство еврейского государство приняло решение перевезти в Израиль значительную часть найденных на объектах «Хезболлы» в Южном Ливане новейших противотанковых снарядов российского и иранского производства, которого «хватит для оснащения целого специализированного отряда», пишет израильский 9 Канал.

Для вывоза оружия на военные склады еврейского государства ЦАХАЛ задействовал несколько десятков грузовиков.