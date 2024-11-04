Девять мощных вспышек на Солнце
В понедельник, 4 ноября, ученые зарегистрировали девять мощных вспышек класса М на Солнце, сообщили ТАСС в российском Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Первая вспышка (М1.5) была зарегистрирована около 05:00 по бакинскому времени, она продолжалась 10 минут. Самая мощная вспышка за день произошла в 19:38. Согласно данным ИПГ, шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.
Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.