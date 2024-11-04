«В Курской области уже 11 тысяч северокорейских военных»

В России на территории Курской области находятся уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, утверждает президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки.

«Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки относительно северокорейских военных на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северных корейцев и не видим увеличения реакции партнеров», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Россия не отрицает отправку военных Северной Кореи в Россию и не комментирует сообщения о планах их задействования в боевых действиях против ВСУ.

Президент Украины напомнил, что скоро будет три месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские военные держат под контролем «санитарную зону» у границы: «И это важно - держим эту «санитарную зону» в определенных районах вблизи нашей государственной границы. И должны ценить значение этой операции - Курской операции - для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена».