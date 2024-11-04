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45 лет назад: американцы вспоминают захват посольства США в Иране

00:12 452

В США отмечается годовщина произошедшего 45 лет назад захвата американского посольства в Тегеране, сотрудников которого на 444 дня взяли в заложники, передает «Голос Америки».

«Мы никогда не забудем ни службы отважных американских дипломатов, удерживаемых в Тегеране, ни отвратительного обращения, которому их подверг иранский режим, – говорится в опубликованном в понедельник заявлении представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. – Каждый день американские дипломаты работают над продвижением наших интересов в сложных и зачастую опасных условиях по всему миру, и эта мрачная годовщина напоминает о жертвах, которые приносят они и их близкие. Мы сохраняем ясный взгляд на угрозы, исходящие от иранского режима, и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы призвать его к ответу».

4 ноября 1979 года участники студенческих демонстраций перебрались через забор американского посольства, недовольные тем, что президент Джимми Картер разрешил въезд в США шаху Мохаммеду Резе Пехлеви для лечения онкологического заболевания. Студенты, называющие себя последователями аятоллы Рухоллы Хомейни, взяли в заложники 52 человека и удерживали их в течение 444 дней. Нескольким сотрудникам посольства удалось бежать и укрыться в доме канадского посла в Иране. Позднее они покинули страну благодаря операции, проведенной ЦРУ. Эти события привели к разрыву дипломатических отношений между США и Ираном, которые по сей день так и не восстановлены.

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