Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть

Российские СМИ с удовольствием публикуют новость: снижается готовность украинцев к сопротивлению. И следует ссылка на исследование Киевского международного института социологии (КМИС). Еще бы: на целых десять процентов уменьшилось число тех, кто заявляет о своей готовности терпеть войну! Правда, если присмотреться поближе, то это падение произошло не за последние месяц-два, а с февраля, то есть почти с начала года. Тяжелейшего года, большую часть которого Украина прошла без существенной западной помощи из-за предвыборных игр в американском Конгрессе, под аккомпанемент невеселых новостей с фронта. Все это уронило число тех, кто готов терпеть сколько нужно, с 73 до 63 процентов. Среди мужчин терпеливых больше: 67%.

Исследование позволяет проследить, куда ушли эти десять процентов. В феврале лишь четыре процента на вопрос о пределе терпения ответили: «Трудно сказать». Теперь таких 12%. И с трех до шести процентов выросло число тех, кто видит в себе силы еще на год. При этом очевидно, что людям и в самом деле сложно ответить на такой вопрос. Никто раньше не жил в ситуации войны, постоянных ракетно-дроновых атак, потерь среди родных, друзей и близких. Нет шкалы, по которой можно было бы замерять собственную устойчивость. Если бы кто-то весной 2022 года сказал, что Украине предстоит минимум три года тяжелых сражений с Россией, кто бы поверил, что она сможет их вынести? А ведь выносит, еще как. С другой стороны, накопленная страшная усталость не означает готовности принять любой мир. В первую очередь это заставляет искать новые силы для сопротивления. По данным опроса, в Украине сейчас приблизительно равное количество людей считают, что ресурсов России хватит еще на долгую войну (47%), и тех, кто уверен, что ее ресурсы исчерпываются, что в обозримом будущем поможет Украине заключить мир на приемлемых условиях (46%).