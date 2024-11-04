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Молдова вырвалась из пут Путина
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Молдова вырвалась из пут Путина

Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть

глас народа - глас Божий
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
00:25 861

Российские СМИ с удовольствием публикуют новость: снижается готовность украинцев к сопротивлению. И следует ссылка на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще бы: на целых десять процентов уменьшилось число тех, кто заявляет о своей готовности терпеть войну!

Правда, если присмотреться поближе, то это падение произошло не за последние месяц-два, а с февраля, то есть почти с начала года. Тяжелейшего года, большую часть которого Украина прошла без существенной западной помощи из-за предвыборных игр в американском Конгрессе, под аккомпанемент невеселых новостей с фронта. Все это уронило число тех, кто готов терпеть сколько нужно, с 73 до 63 процентов. Среди мужчин терпеливых больше: 67%.

Если бы кто-то весной 2022 года сказал, что Украине предстоит минимум три года тяжелых сражений с Россией, кто бы поверил, что она сможет их вынести? А ведь выносит, еще как

Исследование позволяет проследить, куда ушли эти десять процентов. В феврале лишь четыре процента на вопрос о пределе терпения ответили: «Трудно сказать». Теперь таких 12%. И с трех до шести процентов выросло число тех, кто видит в себе силы еще на год.

При этом очевидно, что людям и в самом деле сложно ответить на такой вопрос. Никто раньше не жил в ситуации войны, постоянных ракетно-дроновых атак, потерь среди родных, друзей и близких. Нет шкалы, по которой можно было бы замерять собственную устойчивость. Если бы кто-то весной 2022 года сказал, что Украине предстоит минимум три года тяжелых сражений с Россией, кто бы поверил, что она сможет их вынести? А ведь выносит, еще как.

С другой стороны, накопленная страшная усталость не означает готовности принять любой мир. В первую очередь это заставляет искать новые силы для сопротивления.

По данным опроса, в Украине сейчас приблизительно равное количество людей считают, что ресурсов России хватит еще на долгую войну (47%), и тех, кто уверен, что ее ресурсы исчерпываются, что в обозримом будущем поможет Украине заключить мир на приемлемых условиях (46%).

Люди устали, но по-прежнему готовы терпеть и бороться

Среди тех, кто верит в безграничные ресурсы России, число готовых терпеть сколько надо – 52%, и всего 59% готовы терпеть условно долго. Среди уверенных в том, что ресурсы России исчерпываются, 77% готовы терпеть сколько надо, и 82% - в целом условно долгий период. Кстати, вот эти 59%, которые чувствуют в себе силы упираться, несмотря на неисчерпаемые возможности врага, самые, очевидно, непреклонные.

Исследователи КМИС обнаружили еще одну закономерность. Среди тех, кто верит в наличие у России безграничных ресурсов меньше тех, кто считает, что с западной помощью в войне можно достигнуть успехов, по сравнению с теми, кто уверен, что российские ресурсы не бесконечны. Разница существенная: 71% против 92%.

Из данных опроса можно сделать несколько выводов. Первый очевиден: люди устали, но по-прежнему готовы терпеть и бороться. Второй: информация о неисчерпаемости ресурсов России действует угнетающе, но не подрывает готовность большинства украинцев прекратить сопротивление. Ну и третий вывод, совсем несложный: западная помощь усиливает надежду на победу и укрепляет готовность стоять «сколько надо».

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