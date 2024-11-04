Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?

«Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела… После обысков пока все закончилось беседой в кабинете. Пока вынесены предупреждения», — заявил источник.

В рабочем кабинете губернатора Ростовской области Василия Голубева, объявившего 4 ноября об отставке «в связи с переходом на новую работу», прошли обыски. Об этом сообщило местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Информацию об обысках подтвердил источник редакции в правительстве региона: «Приехали, зашли, поговорили, что там точно искали, неизвестно… Сейчас активно перепроверяется также документация о денежных потоках во время строительства объектов к ЧМ [чемпионату мира по футболу 2018 года]».

В то же время РБК сообщили в пресс-службе губернатора, что информация о проводимых силовиками обысках у Голубева не соответствует действительности. «Эта информация не соответствует действительности. Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, потом находился на рабочем месте, проводил совещания. На завтра намечены рабочие совещания и встречи», — говорится в сообщении.

Объявляя об отставке, Голубев заявил, что переходит на новую работу, однако должность не назвал. Пост губернатора Ростовской области он занимал 14 лет, с лета 2010 года. Сейчас у Голубева третий губернаторский срок, срок его полномочий истекает в 2025-м.

На место Голубева президент России Владимир Путин уже назначил врио губернатора — главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.