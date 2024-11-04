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Молдова вырвалась из пут Путина
Новость дня
Молдова вырвалась из пут Путина

Байден: России это не удалось...

00:42 546

Президент США Джо Байден в понедельник направил президенту Молдовы Майе Санду поздравления с победой во втором туре президентских выборов, передает «Голос Америки».

«Я поздравляю Майю Санду с ее историческим переизбранием на пост президента Молдовы, – говорится в заявлении главы Белого дома. – В воскресенье молдавский народ пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду безопасной, процветающей и демократической Молдовы. Переизбрание президента Санду произошло всего через две недели после того, как молдавский народ провел конституционный референдум в поддержку членства в Европейском союзе».

«В течение нескольких месяцев Россия пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдове. Но России это не удалось, – сказал Байден. – Молдавский народ реализовал свое демократическое право на выбор собственного будущего и выбрал путь, ориентированный на Европу и демократии во всем мире».

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