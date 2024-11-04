Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…

Итак, главные выборы на планете Земля — вот они, на расстоянии вытянутой руки. И уже в конце нынешней недели мир будет знать, кто же, все-таки, станет президентом самой могущественной державы мира. Предвыборная кампания в США, как известно, была необычайно острой, поляризованной и на редкость грязной. Пропаганда обеих сторон не пожалела словесных помоев, чтобы создать в глазах электората наиболее отталкивающий облик противника. Все это довольно странно, поскольку президентские выборы в США, как правило, проходили довольно спокойно, ведь на вожделенное кресло в Белом доме претендовали системные политики – сенаторы или конгрессмены, у которых и в мыслях не было разрушать действующие правила игры.

Да и разница между ними, как правило, была минимальной. И в самом деле, что конкретно может измениться для рядового американца в результате бесконечной смены демократов на республиканцев и наоборот? Только какие-то детали - чуть ниже или выше налоги, чуть больше или меньше мигрантов, чуть выше или ниже процент трансгендеров… Все изменило появление в 2016 году Дональда Трампа. Этот 77-летний миллиардер впервые в политической истории США стал вести себя как внесистемный игрок, открыто демонстрировавший желание сломать правила игры, действующие в Соединенных Штатах не годы, и даже не десятилетия, а эпохи. Понятно, что в исполнении Трампа его лексикон, прожекты, посулы и угрозы по большому счету - всего лишь слова, шокирующее сотрясание воздуха, если хотите, троллинг публики, в соответствии с которым плохая реклама – это тоже реклама. Тем более что первый срок Дональда Трампа на посту президента США вовсе не был отмечен катаклизмами или эпохальными изменениями – все более или менее было, как обычно. В то же время следует отметить, что Дональд Трамп образца 2024 года куда более целеустремлен и агрессивен, он постоянно заявляет, что выполнить свои далеко идущие антисистемные обязательства в первую каденцию ему помешало… «глубинное государство». То есть та самая американская политическая система, которую мы привыкли называть «институтами».

И на этот раз, став президентом, Трамп обещает пойти на эти самые институты в лобовую атаку и сделать все, чтобы они больше не вставляли палки в колеса политики Республиканской партии. Понятно, что в такой ситуации и без того поляризованное американское общество оказалось окончательно расколотым между консерваторами-республиканцами и либералами-демократами. Дошло до того, что демократы обвиняют Дональда Трампа в намерении превратить США в фашистское государство, а республиканцы обвиняют Камалу Харрис в планах по созданию коммунистического общества. На самом деле с вероятностью в 99,99 процента не будет ни того, ни другого. Каденция Харрис будет напоминать правление Байдена, которого трудно заподозрить в проявлениях левого экстремизма, а президентство Трампа примерно повторит его первый срок, в котором не было ничего даже отдаленно напоминавшего фашизм. Впрочем, все это дела внутренние, которые нас, не американцев, никак не касаются. В конце концов, что нам до того, сколько в Америке будет мигрантов или трансгендеров? Однако есть одна тема, которая всецело зависит от США, а потому чрезвычайно важна для всех нас. Я говорю о войне в Украине, исход которой принципиально важен для небольших стран бывшего СССР. Победа России или сдача Украины в формате, который можно будет толковать как поражение Киева или даже ничью, могут привести к тому, что угрозы в отношении наших стран резко возрастут. И в этой связи накопилось множество вопросов, на которые никто не дает даже приблизительных ответов.

Например, каким будет подход Камалы Харрис к войне в Украине в случае, если она займет кресло в Овальном кабинете? Судя по ее заявлениям, США продолжат курс Байдена с оказанием строго дозированной военной помощи, что на деле будет означать медленную, мучительную смерть Украины. В случае продолжения нынешнего курса, когда победа Украины для Соединенных Штатов не только невозможна, но и нежелательна, война с Россией с нынешней интенсивностью может продолжиться еще несколько лет. Но только теоретически. Ибо в реальности у Украины нет этих нескольких лет. Если эта страна с ее вконец измотанной армией продержится еще хотя бы год, то это уже будет чудом. Словом, из того, что мы видим сейчас, победа кандидата от Демократической партии станет для воюющей Украины сущим кошмаром. Впрочем, и с Трампом дела обстоят не лучше. Там вообще непонятно ничего, поскольку риторика республиканского кандидата меняется не по дням, а по часам. Утром он рассказывает байку о том, что грозил Путину ударом по Кремлю, а вечером того же дня, трясясь от страха, он признает, что мир стоит на пороге ядерной войны. Очевидное противоречие между двумя этими тезисами, похоже, его мало волнует. Непоследовательность смысловых построений давно уже стала стилем Дональда Трампа. Более циничен и откровенен вице-президент республиканцев, Джей Ди Вэнс, который ознакомил мировую общественность с планом Трампа по урегулированию конфликта. В целом, ничего сверхсекретного и даже неожиданного в нем нет – мир в обмен на территории и нейтральный статус Украины.

В этой связи американские СМИ, симпатизирующие кандидату от Республиканской партии, пишут, что у Трампа есть рычаги влияния, которые способны вынудить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Логика американских аналитиков подталкивает нас к выводу, что главной проблемой, тормозящей процесс прекращения войны в Украине, является несговорчивость… президента Владимира Зеленского. Но так ли это? И почему ничего не говорится о том, есть ли у Дональда Трампа рычаги влияния на Владимира Путина, у которого сейчас все хорошо и на войне, и в экономике? И есть ли у Трампа «план Б» на тот случай, если российский лидер вполне ожидаемо заупрямится и вместо переговоров с Зеленским потребует всю Восточную Украину? А может, и не только Восточную? Вы только послушайте, что говорит кандидат в президенты США про президента Российской Федерации, а потом задайте себе вопрос: «Кто кого больше боится – Путин Трампа или Трамп Путина?» Понятно, что никакого «плана Б» у Трампа нет. Понятно также, что его фраза: «Если Путин не согласится, то я завалю Украину оружием» - это не план вовсе, а декларация, причем пустая. Впрочем, чтобы не быть голословным, предлагаю уважаемым читателям haqqin.az совместно смоделировать ситуацию.