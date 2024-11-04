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Молдова вырвалась из пут Путина
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Молдова вырвалась из пут Путина

Камала Харрис немного впереди

00:53 588

Вице-президент США демократ Камала Харрис на четыре процентных пункта опережает по популярности среди потенциальных избирателей экс-президента республиканца Дональда Трампа перед выборами, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный NPR, PBS News и колледжем Марист.

Согласно данным опроса, Харрис получила поддержку 51% респондентов, Трамп - 47%; еще 2% пожелали проголосовать за других кандидатов. При этом аналогичный опрос в начале октября показал, что Харрис пользуется поддержкой у 50%, Трамп - у 48%.

Харрис выглядит предпочтительней для небелых американцев и для представителей поколений, рожденных в 1946 - 1964, 1981 - 1996 и 1997 - 2012 годах, Трамп - у белых избирателей, лиц из поколений 1928 - 1945 и 1965 - 1980 годов.

Тем не менее среди опрошенных 49% уверены, что на выборах победит Трамп, победы Харрис ожидают 46%. Половина респондентов думают, что Трамп лучше справится с экономическими вопросами, у Харрис 49%. Также 55% полагают, что Трамп делает предвыборные обещания, которые будет выполнять, 44% считают, что эти заявления делаются, чтобы набрать голоса. В отношении Харрис мнения на этот счет составили по 49%. 71% опрошенных уверены, что их кандидат должен принять итоги голосования, какими бы они ни были; 27% считают допустимым для кандидата оспорить их. До 72% опасаются актов насилия после выборов.

Опрос проводился c 31 октября по 2 ноября. В нем приняли участие около 1 297 человек. Погрешность составила 3,5 процентных пункта.

По данным NBC News, более 76 млн американцев уже проголосовали досрочно и по почте на этот момент.

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