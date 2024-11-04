Лукашенко о «негодяях в МИД, которые предавали нас»

Лукашенко сегодня заслушал доклад, посвященный кадровому обеспечению системы МИД Беларуси.

«Советую исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича (Рыженкова — главу МИД Беларуси), что в Министерстве иностранных дел… не будет этих негодяев, которые предавали нас», — сказал Лукашенко.

Он спросил, зачем белорусский МИД предлагает назначать сотрудников в дипмиссии в США и ряде европейских стран, которые «не хотят работать» с Минском. «Чего мы рвемся туда? Зачем назначаем туда людей? Чтобы они охраняли здание посольства?» — спросил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в МИД «как в никаком другом министерстве» следует «бережно подходить» к кадровому вопросу.