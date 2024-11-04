USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Молдова вырвалась из пут Путина
Новость дня
Молдова вырвалась из пут Путина

Лукашенко о «негодяях в МИД, которые предавали нас»

01:08 322

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки во внешнеполитическом ведомстве страны. Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко сегодня заслушал доклад, посвященный кадровому обеспечению системы МИД Беларуси.

«Советую исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича (Рыженкова — главу МИД Беларуси), что в Министерстве иностранных дел… не будет этих негодяев, которые предавали нас», — сказал Лукашенко.

Он спросил, зачем белорусский МИД предлагает назначать сотрудников в дипмиссии в США и ряде европейских стран, которые «не хотят работать» с Минском. «Чего мы рвемся туда? Зачем назначаем туда людей? Чтобы они охраняли здание посольства?» — спросил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в МИД «как в никаком другом министерстве» следует «бережно подходить» к кадровому вопросу.

Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
00:29 868
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
4 ноября 2024, 16:27 7252
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом?
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом? почти официоз
4 ноября 2024, 20:36 3903
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
4 ноября 2024, 21:29 2365
Пезешкиан едет в Баку
Пезешкиан едет в Баку обновлено 23:23
4 ноября 2024, 23:23 5364
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
4 ноября 2024, 22:23 2559
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
4 ноября 2024, 21:12 2784
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты добавлено видео; обновлено 20:43
4 ноября 2024, 20:43 3977
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
4 ноября 2024, 20:25 5572
России больше нечего предложить МБЗ
России больше нечего предложить МБЗ сверить часы; все еще актуально
4 ноября 2024, 13:14 5131
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
4 ноября 2024, 11:07 7073

ЭТО ВАЖНО

Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
00:29 868
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
4 ноября 2024, 16:27 7252
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом?
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом? почти официоз
4 ноября 2024, 20:36 3903
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
4 ноября 2024, 21:29 2365
Пезешкиан едет в Баку
Пезешкиан едет в Баку обновлено 23:23
4 ноября 2024, 23:23 5364
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
4 ноября 2024, 22:23 2559
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
4 ноября 2024, 21:12 2784
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты
Оппозиция Грузии объявила свой план: упразднение выборов и ежедневные протесты добавлено видео; обновлено 20:43
4 ноября 2024, 20:43 3977
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
4 ноября 2024, 20:25 5572
России больше нечего предложить МБЗ
России больше нечего предложить МБЗ сверить часы; все еще актуально
4 ноября 2024, 13:14 5131
Молдова вырвалась из пут Путина
Молдова вырвалась из пут Путина наша корреспонденция; все еще актуально
4 ноября 2024, 11:07 7073
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться