Лукашенко о «негодяях в МИД, которые предавали нас»
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки во внешнеполитическом ведомстве страны. Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко сегодня заслушал доклад, посвященный кадровому обеспечению системы МИД Беларуси.
«Советую исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича (Рыженкова — главу МИД Беларуси), что в Министерстве иностранных дел… не будет этих негодяев, которые предавали нас», — сказал Лукашенко.
Он спросил, зачем белорусский МИД предлагает назначать сотрудников в дипмиссии в США и ряде европейских стран, которые «не хотят работать» с Минском. «Чего мы рвемся туда? Зачем назначаем туда людей? Чтобы они охраняли здание посольства?» — спросил Лукашенко.
Он обратил внимание, что в МИД «как в никаком другом министерстве» следует «бережно подходить» к кадровому вопросу.