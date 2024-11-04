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Молдова вырвалась из пут Путина
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Молдова вырвалась из пут Путина

Новые наводнения в Испании: теперь в Каталонии

01:56 415

После Валенсии, пережившей удар стихии с многочисленными жертвами, из-за ливневых дождей красный, самый высокий, уровень тревоги объявлен в ряде регионов Каталонии, в том числе в Барселоне.

BBC передает, что частично затопленным оказался международный аэропорт Эль-Прат, второй в стране по пассажиропотоку, в результате более 80 рейсов отменено, также приостановлено железнодорожное сообщение.

Аэропорт Барселоны частично затоплен, многие рейсы отменены

На фоне большого числа жертв (по последним данным, погибших уже 217), пропавших без вести и многочисленных разрушений население Испании все больше проявляет гнев в связи с бездействием властей, не способных справиться с кризисом и взять ситуацию под контроль.

В воскресенье короля Филиппа VI и королеву Летицию, а также премьер-министра Педро Санчеса, решивших посетить муниципалитет Пайпорта в окрестностях Валенсии, толпа встретила ругательствами и комьями грязи. Санчеса и регионального руководителя Карлоса Масона пришлось срочно эвакуировать, однако королевская чета осталась и все же смогла пообщаться с населением, хотя их визит в другой пострадавший город был отменен.

В понедельник наиболее активные поисково-спасательные работы велись на подземных парковках города Альдая. Сохраняются опасения, что покупатели и работники торгового центра этого города были отрезаны наводнением на подземной парковке. В понедельник министр внутренних дел страны отказался сообщить, сколько людей числятся пропавшими без вести.

В выходные число военнослужащих, которые помогают бороться с последствиями наводнений, достигло 5 тысяч, в понедельник в пострадавшие районы направили еще 2,5 тысячи человек. В общей сложности в поисково-спасательной операции участвует около 20 тысяч военных и полицейских.

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