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Молдова вырвалась из пут Путина
Новость дня
Молдова вырвалась из пут Путина

Канада отправила Украине систему ПВО NASAMS

02:05 306

Канада отправила Украине первую систему ПВО NASAMS. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.

«Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя. 

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