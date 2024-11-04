Канада отправила Украине систему ПВО NASAMS
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Канада отправила Украине первую систему ПВО NASAMS. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.
«Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя.
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