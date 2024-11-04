В Киеве тревога: сбивают российские беспилотники

В Киевской области, где ранее объявили воздушную тревогу в связи с налетом российских «шахедов», работают системы ПВО, сообщает областная военная администрация.

«Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Тревога действует в столичном регионе, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о работе сил и средств противовоздушной обороны: «В столице, в Голосеевском районе работает ПВО»