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Армия Израиля повысила уровень готовности

в ожидании атаки
02:16 267

Армия обороны Израиля повысила уровень готовности в ожидании возможного ответа Ирана на израильский удар, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники.

По ее данным, во всех армейских подразделениях и Генштабе ЦАХАЛ ежедневно проводятся совещания по оценке ситуации, а израильские военно-воздушные силы и системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности.

«Несмотря на сообщения в иностранных СМИ, нет подтвержденной информации о точных сроках ответа», - цитирует газета заявление своих источников.

Издание также заявляет, что израильские военные не исключают возможности иранского ответа с территории Сирии, Йемена или Ирака, а не напрямую из Ирана.

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