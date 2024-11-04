Олимпийская чемпионка оказалась мужчиной

Издание получило внутренние документы из больницы Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире. Из них следует, что состояние здоровья Хелиф отслеживают авторитетные эндокринологи — профессора и заведующие кафедрами университетов Сумайя Федала и Жак Янг.

Чемпионка Олимпиады в Париже, алжирская боксерша Иман Хелиф имеет семенники вместо матки, что свидетельствует о том, что она мужчина, передает издание Le Correspondent со ссылкой на данные из медицинской карты спортсменки.

Из отчета о гендерном тесте олимпийской чемпионки следует, что хромосомный тест показал у алжирки кариотип XY, а гормональное исследование зафиксировало уровень тестостерона в пять раз выше максимального для женщины. Исследования указывают, что Иман Хелиф не является биологической женщиной.

В этой связи составители отчета рекомендовали направить Хелиф на «хирургическую коррекцию и гормональную терапию», чтобы помочь пациентке физически соответствовать гендерной идентичности. В документе отмечается, что боксерше, возможно, потребуется психологическая поддержка, так как результаты привели к «значительному нейропсихиатрическому воздействию».

Издание Le Correspondant утверждает, что попасть на Олимпиаду у Хелиф получилось благодаря содействию члена Международного олимпийского комитета (МОК) из Алжира Мустафы Беррафа, который использовал для этого свои связи. На Олимпиаде в Париже Иман Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг.

Вокруг участия Хелиф и боксерши Линь Юйтин из Тайваня в Олимпиаде разгорелся скандал из-за заявления Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что обе провалили гендерные тесты и имеют мужской набор хромосом. МОК заступился за спортсменок, назвав проверки IBA нелегитимными. Обе боксерши стали чемпионками Игр.

После Олимпиады спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала МОК за нежелание провести проверку пола спортсменок, отметив, что существуют обстоятельства, при которых эта процедура является обоснованной для обеспечения справедливости и безопасности в спорте. Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач со своей стороны подтвердил, что гендерные тесты ассоциации в 2022 году определили Хелиф как биологического мужчину.