USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Молдова вырвалась из пут Путина
Новость дня
Молдова вырвалась из пут Путина

Рамиль Усубов: Азербайджан может принудить Армению к миру

02:55 271

Попытки некоторых стран и организаций использовать территорию Армении для создания новых очагов угроз, интенсивность подобной деятельности в последние месяцы еще больше обостряют и без того напряженную ситуацию на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

«Перед лицом такой реваншистской политики Азербайджан последовательно укрепляет свою систему безопасности, уже полностью сформировал эффективную систему обороны и стратегию удара, благодаря чему способен в короткие сроки дать эффективный ответ на любое внешнее воздействие», - заявляет Рамиль Усубов.

Глава Совбеза уверен, что Азербайджан способен пресечь любую попытку давления и воздействия против безопасности страны.

«Не только армянские реваншисты, но и крупные государства, не принимающие независимую волю и лидерство Азербайджана в регионе, должны сделать правильные выводы из опыта прошлых лет, не забывать о силе «Железного кулака», - советует секретарь Совбеза.

Рамиль Усубов также заявил, что Азербайджан как страна-победитель и центр военной силы в регионе может принудить побежденную Армению к устойчивому миру, то есть к подписанию мирного договора: «Баку может сделать это основываясь на требованиях международного права, а также ссылаясь на десятки фактов из международной практики. В последние десятилетия мы стали свидетелями «миротворческой» деятельности сверхдержав в Африке, Азии и даже в самой Европе, основанной на принципе «победителей не судят». Азербайджан, несмотря на свою победу, далек от высокомерия в переговорном процессе. Решение проблемы лежит в атмосфере взаимного доверия, а также в избавлении Армении от губительного влияния извне, которое ведет к ее провалу. Власти Армении, принимая решения, должны учитывать интересы своего государства и народа».

Рамиль Усубов подчеркнул, что важно не только подписать мирное соглашение, но и обеспечить реализацию его положений: «Прогресс в процессе делимитации и демаркации государственной границы и общий ход событий показывают, что Азербайджан и Армения как никогда близки к миру. Если Ереван найдет в себе силы избавиться от пагубного влияния покровителей, подписание мирного договора между двумя государствами станет возможным».

Рамиль Усубов: Азербайджан может принудить Армению к миру
Рамиль Усубов: Азербайджан может принудить Армению к миру
02:55 272
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
4 ноября 2024, 20:25 5923
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину… слово публицисту
00:41 2004
Выборы в США: снайперы на крышах, дроны над избиркомами, антидоты от отравляющих веществ
Выборы в США: снайперы на крышах, дроны над избиркомами, антидоты от отравляющих веществ главная тема; все еще актуально
4 ноября 2024, 18:55 2415
Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
00:29 1722
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
4 ноября 2024, 16:27 7474
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом?
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом? почти официоз
4 ноября 2024, 20:36 4232
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
4 ноября 2024, 21:29 2643
Пезешкиан едет в Баку
Пезешкиан едет в Баку обновлено 23:23
4 ноября 2024, 23:23 5835
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
4 ноября 2024, 22:23 2889
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
4 ноября 2024, 21:12 2926

ЭТО ВАЖНО

Рамиль Усубов: Азербайджан может принудить Армению к миру
Рамиль Усубов: Азербайджан может принудить Армению к миру
02:55 272
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
Гурбан Пириев отдал полмиллиона экс-начальнику полиции за должность главы района
4 ноября 2024, 20:25 5923
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину… слово публицисту
00:41 2004
Выборы в США: снайперы на крышах, дроны над избиркомами, антидоты от отравляющих веществ
Выборы в США: снайперы на крышах, дроны над избиркомами, антидоты от отравляющих веществ главная тема; все еще актуально
4 ноября 2024, 18:55 2415
Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
Обыски у губернатора Ростова. Что происходит?
00:29 1722
Трамп возвращается в Белый дом
Трамп возвращается в Белый дом смелый прогноз для haqqin.az эксперта Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA)
4 ноября 2024, 16:27 7474
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом?
Что обсуждал Анар Алекперов с кардиналом? почти официоз
4 ноября 2024, 20:36 4232
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
Путин заявил, что скоро Курскую область «зачистят» от ВСУ
4 ноября 2024, 21:29 2643
Пезешкиан едет в Баку
Пезешкиан едет в Баку обновлено 23:23
4 ноября 2024, 23:23 5835
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
«Средняя держава»: Токаев о новом статусе Казахстана
4 ноября 2024, 22:23 2889
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности
Израиль громит «Хезболлу» в Дамаске: подробности обновлено 21:12
4 ноября 2024, 21:12 2926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться