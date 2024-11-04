Рамиль Усубов: Азербайджан может принудить Армению к миру

«Перед лицом такой реваншистской политики Азербайджан последовательно укрепляет свою систему безопасности, уже полностью сформировал эффективную систему обороны и стратегию удара, благодаря чему способен в короткие сроки дать эффективный ответ на любое внешнее воздействие», - заявляет Рамиль Усубов.

Попытки некоторых стран и организаций использовать территорию Армении для создания новых очагов угроз, интенсивность подобной деятельности в последние месяцы еще больше обостряют и без того напряженную ситуацию на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

Глава Совбеза уверен, что Азербайджан способен пресечь любую попытку давления и воздействия против безопасности страны.

«Не только армянские реваншисты, но и крупные государства, не принимающие независимую волю и лидерство Азербайджана в регионе, должны сделать правильные выводы из опыта прошлых лет, не забывать о силе «Железного кулака», - советует секретарь Совбеза.

Рамиль Усубов также заявил, что Азербайджан как страна-победитель и центр военной силы в регионе может принудить побежденную Армению к устойчивому миру, то есть к подписанию мирного договора: «Баку может сделать это основываясь на требованиях международного права, а также ссылаясь на десятки фактов из международной практики. В последние десятилетия мы стали свидетелями «миротворческой» деятельности сверхдержав в Африке, Азии и даже в самой Европе, основанной на принципе «победителей не судят». Азербайджан, несмотря на свою победу, далек от высокомерия в переговорном процессе. Решение проблемы лежит в атмосфере взаимного доверия, а также в избавлении Армении от губительного влияния извне, которое ведет к ее провалу. Власти Армении, принимая решения, должны учитывать интересы своего государства и народа».

Рамиль Усубов подчеркнул, что важно не только подписать мирное соглашение, но и обеспечить реализацию его положений: «Прогресс в процессе делимитации и демаркации государственной границы и общий ход событий показывают, что Азербайджан и Армения как никогда близки к миру. Если Ереван найдет в себе силы избавиться от пагубного влияния покровителей, подписание мирного договора между двумя государствами станет возможным».