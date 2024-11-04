Индийская Бхадра против Азербайджана

Индия, эта душа Востока, а ныне одна из самых крупных держав испокон веков ассоциировалась в сознании азербайджанцев с теплым и сокровенным, сказочным и чистым. Это то, что вызывало дружелюбие, с сентиментальными, но завораживающими мюзиклами, торговлей и экономикой, олицетворёнными в знаменитом чайном бренде, текстильним разнообразии… Да и отец индийской нефти - азербайджанец Да, и вклад Азербайджана в обоюдное азербайджано-индийское сотрудничество является немалым. Достаточно упомянуть тот факт, что создателем в 1956 году индийской нефтяной и газовой промышленности являлся азербайджанец, руководивший группой советских специалистов нефтяников – выдающийся ученый, крупный организатор нефтегазового производства Эйюб Измайлович Тагиев. Под его руководством были разработаны и введены в производство месторождения Мадраса, Бомбея, Западной Бенгалии и Пенджаба, закономерным итогом чего явились нефтегазовые запасы Индии в 29-33 млрд. т в нефтяном эквиваленте, извлекаемые запасы – 1,7 млрд. т, в том числе по нефти – 0,7 млрд. т, природному газу – 1 млрд. т. В благодарность индийский народ воздвиг памятник азербайджанскому нефтянику еще при его жизни, установленный в центральном парке Калькутты на полутораметровом пьедестале с бюстом из черного мрамора, на котором блещет золотыми буквами надпись: «Отец индийской нефти».

В период становления государственности Азербайджана, взаимоотношения между двумя государствами носили более, чем позитивный характер. В июне 1998 года был заключён «Договор об экономическом и техническом сотрудничестве», который привел к созданию индийско-азербайджанской межправительственной торговой комиссии. В 2007 и 2013 году – соглашения об экономическом, научном и технологическом сотрудничестве; о воздушном сообщении между правительством Азербайджана и правительством; о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам между Азербайджанской Республикой и Республикой Индия и др. Азербайджан обрел статус крупнейшего экспортера сырой нефти в Индию. Нефтегазовая компания Индии «Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)» участвует в разработке нефтегазового месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (2,31 %). В марте 2018 года в городе Баку был проведён совместный азербайджано-индийский бизнес-форум. В ходе форума были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Индии и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, в том числе между Палатой и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций. Индия и Азербайджан подписали соглашение об изучении перспектив в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и различных проектов в области нефти, газа. Между индийской компанией GAIL и азербайджанской Государственной нефтяной компанией (SOCAR) подписан Меморандум о взаимопонимании.

В Азербайджане действуют 230 компаний с индийским капиталом. Их инвестиции в экономику составили $1,2 млрд. В 2018 году прирост количества туристов из Индии составил 175%. Словом, как будто ничто не омрачало небосклон всего комплекса взаимоотношений между двумя государствами. И даже первичная позиция Индии по азербайджано-армянскому конфликту являлась вполне разумной и отражала идею прекращения конфликта при посредничестве государств -членов Минской группы ОБСЕ. Армянские мотивы в Нью-Дели Метаморфоза в пользу Армении произошла после начала Второй Карабахской войны, когда Индия стала оказывать Армении косвенную информационную поддержку. Ведущая индийская телекомпания WION взяв тогда интервью у премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна, обделив при этом вниманием азербайджанского президента президента Ильхама Алиева. Печатные СМИ тоже освещали события в большей мере с позиции Армении. Однако гром грянул в мае 2021 года в своем дипломатическом обрамлении, содержащим ультимативную максиму «немедленного отведения войск и прекращения провокаций», в чем подразумевались события в Зангезурском коридоре, связанные с игнорированием Арменией своих обязательств по 9-й статье Трёхстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года. Здравомыслящие люди во многих странах мира были немало удивлены индийской квалификацией действий Азербайджана в качестве «вторжения». МИД Азербайджана вполне логично сформулировал ответ индийским коллегам: «Очень странно, что Индия, которая последние 30 лет не призывала к выводу армянских сил с территории Азербайджана, сейчас говорит об отводе войск». Тем самым заявление правительства Индии рефреном прозвучало по всему миру об однозначной поддержке Армении в нынешнем противостоянии с Азербайджаном, что явно отождествляется с претензией на непосредственное участие в региональных процессах на Южном Кавказе. Армения же стала выказывать при каждом удобном случае полное удовлетворение появлением ещё одного, помимо США и Франции патрона, перед которым можно лишний раз распластаться, дабы чужими руками загребать жар.

Индия, в свою очередь стала оправдывать реноме «мессии» в глазах своих армянских подопечных. Их патронаж объял милитаристскую сферу. Так, генеральный директор Института оборонных исследований и анализа Индии Суджан Чиной заявил о плотном военном сотрудничестве Армении с Индией. В качестве примера он привел закупку многоствольных ракетных установок Pinaka, радиолокационных комплексов Swathi, а также развитие стартапов в области военных технологий. Индия экспортировала в Армению большое количество боеприпасов и снарядов, а также ракеты ПВО Akash индийской разработки. Армения наравне с США и Францией стала крупнейшим импортером индийской оборонной продукции в 2023-2024 финансовом году. При этом Армения обладает таким беспрецедентным пиететом у Индии, что её фабрика по производству боеприпасов в Бадмале отправила свою первую продукцию за рубеж именно в Армению. И это в целом была самая крупная экспортная партия индийского вооружения. Индийская самоходная гаубица MArG 155/39, ещё не прошедшая испытаний в самой Индии, будет поставлена ею Армении в 2025 году на основе соответствующих контрактов на сумму в 155 миллионов долларов. Кроме самоходных гаубиц, Индией также подписан контракт с Арменией на поставку реактивных систем залпового огня Pinaka и других боеприпасов на сумму 250 миллионов долларов. И, наконец, апофеозом общих с Арменией антиазербайджанских устремлений явилось блокирование вступления Азербайджана, равно, как и Турции в состав БРИКС в Казани. Сердечное согласие Какова же основная индийская мотивация складывающегося «Entente cordiale», то есть «Сердечного согласия» с Арменией антиазербайджанской и частично антироссийской направленности?!

А ларчик этой нью «Антанты» открывается просто! Во-первых, Индия уже и не скрывает своей жизненной заинтересованности в диверсификации логистических маршрутов Шелкового пути в собственном геополитическом векторе. Удовлетворенность в маршрутах, пролегающих через Азербайджан, сменилась переориентацией на транзит в армянском направлении. Ещё в конце октября 2021 года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетив Ереван, настоятельно убеждал армянские власти жестко противиться попыткам Азербайджана и Турции запустить Зангезурский коридор, обещая, что Индия со своей стороны будет делать все от нее зависящее на международной арене, чтобы «гарантировать суверенитет Еревана над Зангезуром». Индия активно лоббируют глобальный транспортно-коммуникационный коридор по линии Индия - Иран - Армения - Грузия - Черное море в противовес аналогичному пекинскому проекту Китай - Пакистан - Иран - Азербайджан - Грузия - Черное море. Именно с целью снизить рентабельность китайского логистического пути с узловым центром в пакистанской Гвадаре, Нью-Дели практически выкупил у Ирана морской порт Чабахар и возводит вокруг него глобальный логистический хаб с инвестиционной программой в десятки миллиардов долларов. Во-вторых, создание прямой связи между тюркскими государствами Азербайджаном и Турции посредством открытия Зангезурского коридора и дальнейшей перспективы усиления многосторонних связей с мощными в промышленно-сырьевом отношении тюркскими государствами Центральной Азии, а далее и с Китаем, создает диссонанс с интересами Индии и альянсирует её с Ираном и Арменией. В-третьих, усиление позиции Азербайджана в регионе препятствует стремлениям Индии обойти Пакистан в ракурсе обретения статуса владельца ворот в Европу из региона Южной Азии. Тесный азербайджано-пакистанский симбиоз раздражает Индию не только своей гармоничностью в военно-политической сфере, но и взаимной поддержкой в области трансэнергетических проектов. В то время, как Армения, будучи яростным генератором идей сепаратизма, воплощённого в 30-летнем существовании нагорнокарабахской самопровозглашённой сецессии, бичует Кашмирский сепаратизм. В-четвёртых, к этой же категории будоражащих недобрыми мыслями умы индийского истэблишмента относятся укрепляющиеся отношения Азербайджана и с Китаем. В частности, принятие двумя странами Декларации о стратегическом партнёрстве от 3 июля 2023 года в Астане и напутствие, которое Председатель КНР Си Цзиньпин передал Пашиняну через президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, рекомендующее: «Не ставить условий Турции и Азербайджану и не раскачивать геополитический баланс, играя против Ирана и России». Позиция Китая явно лишает Армению шансов на превращение в логистический хаб и превращает Китай в своего недруга.