Северная Корея запустила баллистическую ракету
Министерство обороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи, передает японский телеканал NHK.
Военное ведомство занимается анализом данных, сообщает телеканал.
Береговая охрана Японии призвала находящиеся в море суда пристально следить за поступающей информацией. По ее данным, ракета уже упала. Исходя из сведений о времени запуска, она находилась в полете около 20 минут.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил о возможном пуске северокорейской ракеты.
1 ноября Северная Корея испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19».