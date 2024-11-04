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Молдова вырвалась из пут Путина

Северная Корея запустила баллистическую ракету

03:11 48

Министерство обороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи, передает японский телеканал NHK.

Военное ведомство занимается анализом данных, сообщает телеканал.

Береговая охрана Японии призвала находящиеся в море суда пристально следить за поступающей информацией. По ее данным, ракета уже упала. Исходя из сведений о времени запуска, она находилась в полете около 20 минут.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил о возможном пуске северокорейской ракеты.

1 ноября Северная Корея испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19».

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