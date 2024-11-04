Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис?

За несколько часов до президентских выборов в США турецкая политическая элита хранит молчание. Хотя традиционно турецкая диаспора в Соединенных Штатах активно вовлекалась в предвыборную гонку в пользу того или иного кандидата. Одной из причин, по которым правительство Турции заняло выжидательную позицию, является стремление Анкары не рисковать отношениями с США, которые впервые после нескольких лет напряженности стали понемногу восстанавливаться. Осторожный звонок Эрдогана В результате, на протяжение последних месяцев турецким официальным лицам удавалось скрывать свои электоральные предпочтения, а открытые контакты Реджепа Тайипа Эрдогана с кандидатами в президенты США ограничились июльским звонком сочувствия Дональду Трампу после того, как кандидат от Демократической партии был ранен на митинге в Пенсильвании.

Правда, в сентябре западные СМИ писали, что Эрдоган может встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с кандидатом в президенты Камалой Харрис. Однако турецкие официальные лица опровергли эту информацию, а в кулуарах Анкары утверждают, что идея такой встречи обсуждалась, однако Эрдоган подчеркнул важность сохранения дистанции как с Харрис, так и с Трампом, с которым у президента Турции в прошлом были нормальные отношения. Таким образом, многие наблюдатели, отслеживающие американо-турецкие отношения, считают, что Эрдоган ждет оглашения итогов президентских выборов для принятия решений не только во внешней, но и во внутренней политике Турции, включая возможные перемены в составе правительства. Обсуждаются также возможные преимущества, недостатки и последствия победы Дональда Трампа или Камалы Харрис для отношений между Анкарой и Вашингтоном. Тем не менее, из подтекста выступлений политологов и экспертов, близких к правительству, с анализом внешнеполитической повестки обоих кандидатов, можно сделать вывод, что в интересах Турции, все-таки, победа Трампа. Прежде всего, потому, что, после проигрыша на выборах 2020 года он неоднократно высказывался в поддержку Эрдогана и даже поздравил его в 2023 году с переизбранием на пост президента. Не говоря уже о том, что в свою каденцию Трамп периодически встречался с Эрдоганом и поддерживал с ним регулярные телефонные контакты.

Наиболее позитивным фактом в истории взаимоотношений Трампа и Эрдогана аналитики называют телефонный разговор между ними в 2018 году, когда президент США дал «добро» на операцию «Оливковая ветвь» против террористов РПК/ОНС на севере Сирии. Считается, что Турции удалось провести две успешные контртеррористические операции и оттеснить от своих южных границ вооруженные подразделения РПК/ОНС именно после вывода американских войск из северных районов Сирии. В то же время, наблюдатели, близкие к высшим политическим кругам Анкары, считают, что перечисленные выше аргументы несколько искажают реальное представление о турецко-американских отношениях. Что Трамп обещал Эрдогану? В частности, они считают, что в период президентской каденции Трампа в отношениях между Анкарой и Вашингтоном были обещания и привлекающие внимания декларации, однако никаких серьезных результатов достигнуто не было. К примеру, Трамп обещал Эрдогану полностью вывести американские войска из Сирии и даже заявлял об этом публично, что дало бы туркам возможность полностью ликвидировать присутствие РПК/ОНС на севере Сирии. Однако уже после того, как Трамп проиграл выборы 2020 года, его советник по вопросам безопасности, генерал Макмастер, написал в своих мемуарах, что президент США солгал Эрдогану.

Также отмечается, что в период каденции Трампа причиной напряженности в американо-турецких отношениях были нестабильность внутри правительства США и частая ротация должностных лиц, ответственных за контакты с Турцией. А потому нет никаких гарантий, что в случае переизбрания Трампа эта ситуация не повторится. Однако наиболее весомый аргумент заключается в том, что самые масштабные экономические санкции против Турции Соединенные Штаты ввели именно в период президентства Дональда Трампа, когда Турция была исключена из программы F-35, а также в период контртеррористической операции «Источник мира» против подразделений РПК/ОНС были введены санкции против трех турецких министров. И хотя большинство аналитиков сходятся во мнении, что эти санкции были приняты Конгрессом, а не президентом США, осадок остался, поскольку Трамп, несмотря на данное Эрдогану обещание, не сумел удержать этот процесс под своим контролем. Филипп Гордон устраивает Анкару Есть и еще одно обстоятельство, вызывающее в случае победы Дональда Трампа серьёзную обеспокоенность Анкары. Речь идет о возможных последствиях нарастающего конфликта на Ближнем Востоке в свете откровенно произраильской позиции кандидата республиканцев. Что же касается Камалы Харрис, то, хотя ее позиция по отношению к Турции полностью неясна, предполагается, что, за некоторыми исключениями нынешний вице-президент продолжит политическую линию Джо Байдена. Напомним, что, несмотря на прохладные отношения, сложившиеся между Эрдоганом и Байденом, оба лидера дали необходимые полномочия своим Министерствам обороны и разведывательным службам для поиска компромиссов, включая вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии. А после того, как в начале этого года Эрдоган одобрил членство Швеции в НАТО, Вашингтон подписал с Анкарой контракт на поставку новейших моделей истребителей F-16.