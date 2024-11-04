Усубов о мастерстве Ильхама Алиева и миссии Мехрибан Алиевой

Азербайджан входит в число стран с лучшими показателями в мире по обеспечению социально-экономической безопасности в последние десятилетия. В основе этого успеха лежат усилия, самоотдача, мудрость, мастерство управления президента Ильхама Алиева и всенародная поддержка, пишет секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

«Благодаря концепции масштабных реформ главы государства Азербайджан стал политически и экономически стабильной и безопасной страной, политическим, экономическим и кооперационным центром региона, важным транзитным узлом, инициатором глобальных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, надежным партнером и членом мировой космической семьи.

На освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, которые ранее служили рассадником международной преступности, сегодня создаются прочная система безопасности и соответствующая инфраструктура. Эти земли, некогда ассоциируемые с сепаратизмом, превращаются в центр международного сотрудничества, мира, развития и культуры. Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев выступает как лидер, который создает здесь новую историю грандиозного развития. В Карабахе и Восточном Зангезуре, куда вернутся сотни тысяч людей, будут построены сотни больниц, спортивных комплексов, учебных и культурных учреждений, аэропорты, тоннели, мосты, сотни километров железных дорог и тысячи километров автомобильных дорог. Интеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана создаст надежную основу для дальнейшего развития и безопасности Азербайджана», - заявил Рамиль Усубов.