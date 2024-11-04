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Молдова вырвалась из пут Путина

КНДР запустила по Японии баллистические ракеты

10:12 1648

КНДР утром во вторник, 5 ноября, запустила по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи и Министерстве обороны Японии. Это второй за несколько дней пуск баллистических ракет из Северной Кореи.

По данным Сеула, ракеты пролетели около 400 километров. Южнокорейские военные отслеживали запуск в режиме реального времени, делясь информацией с японскими и американскими союзниками. Генсек Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что запуски баллистических ракет из Северной Кореи "угрожают миру и безопасности нашей страны".

3 ноября Южная Корея, Япония и США провели совместные военно-воздушные учения. Последний запуск ракет Пхеньяном можно рассматривать как "прямой ответ" на эти трехсторонние военные учения, заявила агентству AFP Хан Квон Хи из Корейской ассоциации оборонной промышленности.

Предыдущий запуск ракеты с территории КНДР был осуществлен 31 октября. Министры иностранных дел США, Южной Кореи и Японии "решительно осудили" действия Северной Кореи, назвав их "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

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