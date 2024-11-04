Россия вывела иранские спутники в космос
10:19 864
Россия вывела в космос два иранских спутника - «Каусар» и «Хадхад», сообщают зарубежные телеграм-каналы.
Первый, как заявляется, способен выдавать высококачественные изображения, а второй - небольшой коммуникационный спутник, предназначенный для создания сетей спутниковой связи.
Тегеран рассматривает запуск Россией этих двух спутников как значительный прогресс своей космической отрасли.
November 5, 2024
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