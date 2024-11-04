Попытка теракта в США

Житель американского штата Теннесси Скайлер Филлипи арестован по обвинению в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил Минюст США.

Филлипи 24 года. По версии ведомства, он планировал атаковать электростанцию в Нэшвилле с использованием дрона, оснащенного взрывчаткой. ФБР удалось сорвать план преступника, когда он собирался запустить дрон.

По данным ведомства, Филлипи также обсуждал нападения на другие объекты инфраструктуры и говорил о своей готовности использовать взрывные устройства для массовых разрушений.

Нэшвилл - город на юге США, столица штата Теннесси и центр округа Дейвидсон.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Федеральное бюро расследований страны (ФБР) в преддверии голосования создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с его проведением.