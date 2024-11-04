В Баку усилится ветер

В Азербайджане ветреная погода сохранится до утра 6 ноября, заявила замначальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

«В настоящее время максимальные порывы северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове составляют 14 м/с, Кельбаджаре - 17 м/с, Шабране - 16 м/с, Шемахе и Лерике - 15 м/с», - сообщила Аббасова.

По ее словам, в соответствии с оранжевым предупреждением в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается усиление ветра до 20.8 - 28.4 м/с.

Представитель службы отметила, что во избежание последствий население должно внимательно следить за предупреждениями, прогнозами погоды, соблюдать соответствующие правила безопасности и быть осторожными.