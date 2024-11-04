Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»

Правительство Армении раскрыло суть предложения Никола Пашиняна об «упрощенном режиме» в «Зангезурском коридоре», которое было озвучено армянским премьер-министром 24 октября на саммите БРИКС в Казани. По словам главы Комитета государственных доходов Армении Рустама Бадасяна, упрощенный транзит может предусматривать передачу между сторонами информации о перевозимых грузах в электронном формате. Бадасян отметил, что в зависимости от конкретной ситуации возможны «различные варианты» упрощенного транзита грузов из Азербайджана в Нахчыван и обратно через территорию Армении, добавив, что Арменией уже накоплен определенный опыт предварительного обмена экспортными данными с Грузией, что значительно облегчает процесс уже на этапе импорта.

«Для нейтрализации дальнейших рисков страны также могут заранее обмениваться отсканированными изображениями, - подчеркнул Бадасян. - Есть и немало других решений, основанных на современных цифровых платформах, которые позволяют сводить к минимуму человеческий фактор и ускорять контрольные процедуры в целом». Чиновник сообщил журналистам, что в данный момент Армения ведет переговоры по упрощению таможенных и транзитных процедур с Ираном. С Грузией же, помимо действующих упрощенных схем, армянская сторона обсуждает вопросы, связанные с совместным таможенным контролем. «Все это можно применить и в отношениях с Азербайджаном, разумеется, в зависимости от разного рода обстоятельств, условий и ситуаций, - отметил чиновник. - В то же время, обсуждений на эту тему с азербайджанскими налоговыми и таможенными органами еще не было». Отметим, что электронный обмен информацией о грузах является одним из эффективных решений для облегчения транзита на многих международных транспортных коридорах. В частности, известно, что для экономии времени и упрощения транзита между участниками таких маршрутов, как проходящий через Азербайджан «Срединный коридор» и МТК «Север-Юг», уже подписаны или обсуждаются ряд соглашений по электронному обмену документами.