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Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
10:51 3012

Правительство Армении раскрыло суть предложения Никола Пашиняна об «упрощенном режиме» в «Зангезурском коридоре», которое было озвучено армянским премьер-министром 24 октября на саммите БРИКС в Казани.

По словам главы Комитета государственных доходов Армении Рустама Бадасяна, упрощенный транзит может предусматривать передачу между сторонами информации о перевозимых грузах в электронном формате.

Бадасян отметил, что в зависимости от конкретной ситуации возможны «различные варианты» упрощенного транзита грузов из Азербайджана в Нахчыван и обратно через территорию Армении, добавив, что Арменией уже накоплен определенный опыт предварительного обмена экспортными данными с Грузией, что значительно облегчает процесс уже на этапе импорта.

Правительство Армении раскрыло суть предложения Никола Пашиняна об «упрощенном режиме» в «Зангезурском коридоре»

«Для нейтрализации дальнейших рисков страны также могут заранее обмениваться отсканированными изображениями, - подчеркнул Бадасян. - Есть и немало других решений, основанных на современных цифровых платформах, которые позволяют сводить к минимуму человеческий фактор и ускорять контрольные процедуры в целом».

Чиновник сообщил журналистам, что в данный момент Армения ведет переговоры по упрощению таможенных и транзитных процедур с Ираном. С Грузией же, помимо действующих упрощенных схем, армянская сторона обсуждает вопросы, связанные с совместным таможенным контролем.

«Все это можно применить и в отношениях с Азербайджаном, разумеется, в зависимости от разного рода обстоятельств, условий и ситуаций, - отметил чиновник. - В то же время, обсуждений на эту тему с азербайджанскими налоговыми и таможенными органами еще не было».

Отметим, что электронный обмен информацией о грузах является одним из эффективных решений для облегчения транзита на многих международных транспортных коридорах. В частности, известно, что для экономии времени и упрощения транзита между участниками таких маршрутов, как проходящий через Азербайджан «Срединный коридор» и МТК «Север-Юг», уже подписаны или обсуждаются ряд соглашений по электронному обмену документами.

В данный момент Армения ведет переговоры по упрощению таможенных и транзитных процедур с Ираном. С Грузией же, помимо действующих упрощенных схем, армянская сторона обсуждает вопросы, связанные с совместным таможенным контролем

В данном случае применение этой практики к «Зангезурскому коридору» могло бы упростить перевозку грузов из Азербайджана в Нахчыван и обратно. Однако решение этого вопроса зависит от конкретной ситуации и деталей, что требует сложных двухсторонних переговоров представителей профильных структур. Если официальный Баку примет предложение армянской стороны, не исключено, что в будущем на фоне армяно-азербайджанских мирных переговоров, могут быть сформированы специальные правительственные комиссии для параллельных обсуждений открытия транспортных коммуникаций.

Пока же эта тема была затронута на минувшей неделе в ходе встречи в Газахе заместителей премьер-министров Армении и Азербайджана.

Согласно официальной информации, на встрече правительственных комиссий, возглавляемых Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым, была подтверждена юридическая сила вступившего в действие с 1 ноября Регламента, который определяет принципы организации и проведения дальнейших переговоров по делимитации границ двух стран (в соответствии с международной дипломатической практикой, стороны осуществили обмен ратифицированными документами – ред.)

В ходе этой встречи Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обменялись также мнениями по вопросу транспортных коммуникаций.

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