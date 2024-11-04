Первые результаты выборов в США: Боевая ничья Трампа и Харрис
11:00 2139
Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп разделили по три голоса в крошечном городке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, сообщает CNN.
В голосовании приняли участие четыре республиканца и два незаявленных избирателя.
Городок, расположенный вдоль границы США и Канады на северной оконечности штата Нью-Гэмпшир, открыл и закрыл голосование сразу после полуночи. Это традиция, которая тянется с 1960 года.
November 5, 2024
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