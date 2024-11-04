Сикорский набросился на главу МИД Украины с критикой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал украинского коллегу Андрея Сибигу. По его словам, глава МИД Украины пообещал до 1 ноября добиться прогресса в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но не сдержал слово.

В интервью телеканалу TVN24 польский министр подчеркнул, что разочарован отсутствием прогресса со стороны МИД Украины в спорном для Киева и Варшивы вопросе.

"Время истекло - прогресса нет. Мы считаем, что хоронить тела даже врагов по христианскому обряду является частью европейского культурного кодекса. И Украина, похоже, соглашается с этим, поскольку позволила эксгумировать 100 тысяч солдат вермахта, которые пришли туда как захватчики", - возмутился Сикорский.

Он напомнил, что единственное, чего требует польская сторона - это согласия на возвращение к эксгумациям, которые были приостановлены в 2017 году.