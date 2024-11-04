Bakcell представляет тариф Birinci, который дает особые преимущества пользователям Birbank

Лидер инноваций и скорости «Bakcell» представляет новый тарифный пакет «Birinci» в рамках сотрудничества с первым цифровым банком страны «Birbank».

Добавив номер «Bakcell» в мобильное приложение «Birinci»,абоненты могут присоединиться к тарифу «Birinci»,управлять им и сразу же пользоваться специальными преимуществами на таких платформах, как Trendyol, Umico, «Birbank» и M10. В рамках тарифа «Birinci» абонентам «Bakcell» предоставляются минуты для внутренних звонков, базовый интернет-баланс и дополнительный интернет для социальных сетей. Кроме того, абоненты, присоединившиеся к тарифу, получат скидку 10% два раза в месяц и бесплатную подписку «Umico Premium» при покупках в «Trendyol».

При этом клиенты получат дополнительный кэшбэк при операциях с картами «Birbank»и QR-платежах с «m10». Стартовая цена тарифа «Birinci» составляет 6,9 AZN.

Стоит отметить, что абоненты «Bakcell» могут подключиться к тарифу «Birinci» только через мобильное приложение «Birbank».Подробную информацию о тарифном пакете можно получить на официальных сайтах или в социальных сетях «Bakcell» и «Kapital Bank».

Благодаря новой стратегии бренда, направленной в будущее, «Bakcell» предоставляет инновационные услуги и продукты абонентам в нашей стране. В скором времени компания предоставит абонентам ряд новых продуктов.

О компании «Bakcell»

«Bakcell» — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время «Bakcell» предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам абонентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта и является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

«Bakcell» входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.