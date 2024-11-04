Что Армения отправила Азербайджану?
11:20 1314
Армения отправила Азербайджану пакет предложений для полного согласования мирного соглашения. Об этом в парламенте сообщил журналистам замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.
"Мы отправили последний пакет предложений, ждем ответа азербайджанской стороны", - отметил он.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что для подписания соглашения с Азербайджаном остается согласовать "один-два пункта", и выразил надежду, что Ереван и Баку сумеют договориться по этим вопросам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!