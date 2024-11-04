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Молдова вырвалась из пут Путина
Новость дня
Молдова вырвалась из пут Путина

Что Армения отправила Азербайджану?

11:20 1314

Армения отправила Азербайджану пакет предложений для полного согласования мирного соглашения. Об этом в парламенте сообщил журналистам замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

"Мы отправили последний пакет предложений, ждем ответа азербайджанской стороны", - отметил он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что для подписания соглашения с Азербайджаном остается согласовать "один-два пункта", и выразил надежду, что Ереван и Баку сумеют договориться по этим вопросам.

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