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Молдова вырвалась из пут Путина
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Молдова вырвалась из пут Путина

Европейцы приехали в Ереван, чтобы облегчить армянам въезд в Европу

11:32 699

Делегация Евросоюза прибыла в Ереван для разработки плана переговоров по либерализации визового режима с Арменией. Об этом в Национальном Собрании Армении на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта госбюджета на 2025 год заявил 5 ноября заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

По его словам, этот год был беспрецедентным с точки зрения продвижения повестки партнерства Армения-ЕС. Замминистра также указал на многочисленные достижения в различных областях. Например, речь шла о договорах Армения-Европол и Армения-Евроюст.

«Начался диалог по либерализации европейских виз для граждан Республики Армения. Так, делегация Евросоюза с 5 по 6 ноября будет находиться в Ереване. Их цель - разработка соответствующей переговорной программы», - отметил Ованнисян.

Также завершается работа над проектом новой повестки партнерства Армения-ЕС.

«Все эти шаги, конечно, окажут свое влияние на работы, запланированные на 2025 год», - подчеркнул представитель МИД.

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