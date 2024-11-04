Azerconnect Group присоединился к Глобальному договору ООН

Крупнейшая ИКТ-компания Азербайджана, Azerconnect Group, присоединилась к инициативе Глобального договора ООН. Данная инициатива объединяет ведущие компании из более чем 160 стран мира, способствуя развитию корпоративной социальной ответственности и продвижению устойчивых бизнес-практик.

Azerconnect Group подтверждает свою приверженность принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), активно поддерживая Цели устойчивого развития ООН, и присоединяясь к Глобальному договору. Это обязательство послужит основой для интеграции этих принципов в операционную и стратегическую деятельность компании.

Azerconnect Group способствует развитию экономики страны и цифровой трансформации, предлагая высококачественные телекоммуникационные услуги и реализуя масштабные проекты. Компания расширяет возможности людей, сообществ и бизнеса, предоставляя цифровые решения, которые улучшают эффективность, ускоряют прогресс и упрощают повседневные задачи. Компания успешно реализует различные проекты, ориентированные на устойчивое развитие и социальную ответственность, которые включают защиту окружающей среды, повышение энергоэффективности, управление отходами, создание благоприятной рабочей среды, программы личностного развития и поддержку сообществ.

Проекты в области охраны окружающей среды

Инновационная бизнес-модель и меры по оптимизации сети позволили сократить потребление энергии примерно на 60%, что эквивалентно 53 тысячам мегаватт в год. В рамках этих усилий компания также реализовала проект солнечной базовой станции.

Проекты в сфере корпоративного управления

Azerconnect Group постоянно внедряет инициативы, направленные на поддержку благополучия сотрудников, их профессионального и личностного роста, а также гендерного равенства и инклюзивности. Гибридная рабочая программа компании «FLEXcellence», успешно функционирующая уже несколько лет, помогает сотрудникам находить баланс между работой и личной жизнью. В этом году был создан «Azerconnect Group Excellence Center», который предоставляет сотрудникам необходимые ресурсы и тренинги для карьерного роста. Благодаря этим усилиям Azerconnect Group получила награду «Best Managed Companies Azerbaijan 2024» от компании Deloitte. Azerconnect Group — единственная местная компания, которая два года подряд признается «Top Employer» Институтом лучших работодателей «Top Employers Institute». В этом году компания также была отмечена наградой «Gender Inclusive Workplace» Программой развития ООН.

О Глобальном договоре ООН

Глобальный договор, основанный ООН в 2000 году, включает более 20 000 участников из числа бизнеса и некоммерческих структур из более чем 160 стран. Основная цель договора — побудить участников согласовывать свои стратегии и действия с международными принципами в области прав человека, трудовых стандартов, охраны окружающей среды и Целями устойчивого развития, изложенными в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Об Azerconnect Group

Будучи компанией, работающей в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.