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Молдова вырвалась из пут Путина
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Молдова вырвалась из пут Путина

Продолжаются строительные работы на водохранилище Алиджанчай

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11:45 515

В последние годы в стране проводятся последовательные мероприятия по улучшению использования водных ресурсов, совершенствованию управления водными хозяйственными объектами, строительству современных объектов мелиорации и водного хозяйства, а также по улучшению учета и контроля в этой сфере.

В то же время, в последние годы наблюдается глобальное изменение климата, повышение средней температуры на планете, снижение объемов поверхностных вод, поступающих из соседних стран, и с другой стороны, рост спроса на воду, что делает крайне необходимыми неотложные меры по увеличению водных ресурсов и эффективному использованию воды в нашей стране, имеющей ограниченные водные запасы.

С этой целью по указанию президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия по водным ресурсам, которая занимается обеспечением эффективного использования водных ресурсов. Под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева в стране реализуются и продолжаются работы в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Одним из проектов, реализуемых в рамках этого плана, является строительство водохранилища на реке Алиджанчай. Строительство водохранилища было начато Агентством государственных водных ресурсов Азербайджана на основании Указа президента Ильхама Алиева от 28 июля 2023 года «О строительстве водохранилища на реке Алиджанчай». Основная цель создания водохранилища – обеспечение эффективного использования водных ресурсов, увеличение запасов воды и накопление вод, поступающих с горных рек.

Общий объем водохранилища Алиджанчай составляет 108 миллионов кубометров, длина плотины по гребню составляет 314,74 метра, а высота – 49 метров. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию водохранилища, водоснабжение для орошаемых земель в Шеки и Гахском районах будет улучшено, а также обеспечено водоснабжение для 29 517 гектаров новых земель. В общей сложности водоснабжение для 33 000 гектаров сельскохозяйственных угодий будет обеспечено.

Завершены подготовительные работы по строительству водохранилища, расположенного на территории Шеки и Огузского районов. В настоящее время продолжаются работы по очистке водоема, выемке грунта в водосливном канале, строительству фундамента плотины, а также разработке верхнего слоя карьеров глины, песка и щебня, и работы по отводу паводковых вод.

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