Продолжаются строительные работы на водохранилище Алиджанчай

В последние годы в стране проводятся последовательные мероприятия по улучшению использования водных ресурсов, совершенствованию управления водными хозяйственными объектами, строительству современных объектов мелиорации и водного хозяйства, а также по улучшению учета и контроля в этой сфере.

В то же время, в последние годы наблюдается глобальное изменение климата, повышение средней температуры на планете, снижение объемов поверхностных вод, поступающих из соседних стран, и с другой стороны, рост спроса на воду, что делает крайне необходимыми неотложные меры по увеличению водных ресурсов и эффективному использованию воды в нашей стране, имеющей ограниченные водные запасы.

С этой целью по указанию президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия по водным ресурсам, которая занимается обеспечением эффективного использования водных ресурсов. Под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева в стране реализуются и продолжаются работы в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Одним из проектов, реализуемых в рамках этого плана, является строительство водохранилища на реке Алиджанчай. Строительство водохранилища было начато Агентством государственных водных ресурсов Азербайджана на основании Указа президента Ильхама Алиева от 28 июля 2023 года «О строительстве водохранилища на реке Алиджанчай». Основная цель создания водохранилища – обеспечение эффективного использования водных ресурсов, увеличение запасов воды и накопление вод, поступающих с горных рек.