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Западные спецслужбы заподозрили Россию

11:57 531

Россия могла готовить поджоги на борту грузовых и пассажирских самолетов, направляющихся в США и Канаду, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) источник в западных разведслужбах. По их словам, предназначенные для этого устройства загорелись на складах логистической компании DHL в Великобритании и Германии в июле этого года.

Представители западных разведок считают, что поджоги были организованы Главным разведывательным управлением (ГРУ) Минобороны РФ. Возгорания на распределительном складе в Бирмингеме и в аэропорту Лейпцига были попыткой проверить, можно ли устроить пожары на борту самолетов, летящих в Северную Америку, пояснили собеседники WSJ. В Национальной прокуратуре Польши заявили, что российские спецслужбы проверяли таким образом каналы передачи подобных посылок в США и Канаду.

На складах DHL загорелись электромассажеры с легковоспламеняющимся веществом на основе магния внутри. Потушить пожар после возгорания магния с помощью систем, которые имеются на борту самолета, было бы затруднительно, отметили в немецкой полиции. По словам экспертов, если бы такие предметы загорелись на борту самолета, ему бы пришлось совершить аварийную посадку, что «сложно сделать над океаном».

Собеседники WSJ сказали, что не знают, была ли операция российских спецслужб санкционирована Кремлем. В случае если подобная диверсия закончилась бы авиакатастрофой, это привело бы к серьезной эскалации конфликта между Россией и Западом, отметили источники издания. По данным WSJ, польские силовики задержали по подозрению в подготовке диверсий четырех человек, личности которых не раскрываются.

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