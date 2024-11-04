Пять лет за участие в войне против Украины

Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в войне в Украине в рядах Вооруженных сил России. К такому решению пришел Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана, сообщает Uznews.

Его признали виновным по статье 154, часть 1 (наемничество). Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режиме.

Приговоренный приехал в Россию на заработки в мае 2023 года. Позднее заключил контракт с Минобороны России на один год, прошел курс военной подготовки. В феврале его отправили в зону военных действий, был ранен. После этого он вернулся в Узбекистан.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также его сотрудничество со следствием. Согласно закону Узбекистана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.