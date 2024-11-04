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Энергоснабжение во время COP29: «Азерэнержи» провел тренинг

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12:03 173

Как сообщалось, для обеспечения мероприятия COP29 реализуются комплексные профилактические меры, в том числе обеспечение бесперебойного и стабильного электроснабжения города Баку.

В рамках этих мероприятий были проведены региональные противоаварийные тренинги с участием сотрудников ОАО «Азерэнержи», в ходе которых имитировалось передвижение оперативного персонала, ликвидация аварии и безупречная организация работ в случае аварийной ситуации, которая может возникнуть в энергосистеме из-за неблагоприятных погодных и других чрезвычайных условий.

С целью повышения знаний и навыков оперативного персонала, а также усиления координации между центральным диспетчерским управлением «Азерэнержи» и «Азеришыг», была разработана альтернативная схема восстановления электроснабжения города в кратчайшие сроки. Это особенно актуально в случае, если линии электропередачи 220 кВ, соединяющие город Баку с энергосистемой, будут выведены из строя.

К противоаварийным тренингам были привлечены оперативные службы центральных диспетчерских управлений «Азерэнержи» и «Азеришыг», а также передающие и распределительные предприятия.

Противоаварийные учения, с центром на 220-киловольтной подстанции «Низами» «Азерэнержи», направлены на повышение уровня подготовки электроэнергетической инфраструктуры к проведению мероприятий COP29, которые состоятся в Баку с 11 по 24 ноября, а также на улучшение практических навыков оперативного персонала.

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