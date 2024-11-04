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Молдова вырвалась из пут Путина

Трамп о своем поражении

12:11 469

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допускает возможность поражения на выборах, сообщил телеканал ABC.

«У меня довольно большое преимущество, но можно сказать, что да, мое поражение возможно. Плохие вещи порой случаются. ...Однако это будет интересно», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности поражения на выборах.

Трамп также заявил, что борется не против своего оппонента Камалы Харрис, а против демократической «системы зла».

«Я борюсь не против Камалы, я борюсь против демократической системы зла. Я также не боролся против Байдена, ведь он был заперт в подвале [этой системы], я боролся против самой системы зла», - сказал он на митинге в штате Мичиган.

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис.

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