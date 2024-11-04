Иранские прокси пригрозили американцам

Вооруженные формирования, входящие в состав проиранского «Исламского сопротивления Ирака», нанесут удары по американским военным базам, если Израиль или США используют воздушное пространство страны для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщил лидер иракского шиитского ополчения «Хезболла Ан-Нуджаба» Али аль-Асади американскому журналу Newsweek.

«Если будет доказано, что американцы позволили этому образованию (Израилю) использовать воздушное пространство Ирака, мы ответим по американским базам», - сказал он, добавив, что ответ последует не только со стороны ополчения, но и со стороны всех формирований «Исламского сопротивления Ирака».

Представитель «Хезболла Ан-Нуджаба» также утверждал, что заявления о том, что воздушное пространство Ирака было использовано во время недавней атаки Израиля на Иран, не соответствуют действительности. По его словам, Израиль использовал воздушное пространство Сирии над американскими базами, а также воздушные пространства Иордании и Саудовской Аравии.

28 октября Ирак направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности всемирной организации ноту протеста в связи с использованием Израилем воздушного пространства республики для нанесения удара по Ирану.