Первые карты «СтудентПлюс» вручили студентам

Ректор подчеркнул символическое значение выдачи первых карт «СтудентПлюс» студентам БГУ. В крупнейшем и старейшем вузе Азербайджана учится самое большое число студентов, и БГУ – университет, выпускником которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Выступая на церемонии, ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что проект, реализуемый Фондом развития образования (ФРО), сыграет важную роль в образовательной жизни молодежи: «Фонд развития образования с момента своего создания реализует различные студенческо-ориентированные проекты. Одним из таких успешных проектов является выпуск карт «СтудентПлюс». Высшие учебные заведения в должной мере воспользуются созданной возможностью. Эти карты предоставят студентам широкий спектр привилегий по различным направлениям. Студенты смогут воспользоваться скидками, связанными с образованием, здравоохранением, культурой, транспортом и другими услугами».

Эльнур Насибов - председатель совета директоров ФРО отметил, что «Фонд развития образования всегда придавал особое значение государственно-частному партнерству и сотрудничеству университетов и промышленности. Реформы, проведенные в сфере образования страны, вывели доступность высшего образования на самый высокий уровень. В этом году впервые число студентов вузов составило 250 тысяч. С учетом этого студенческие билеты будут введены для 250 тысяч студентов. На следующем этапе это коснется сферы профессионального и среднего специального образования. Сотрудники, работающие в сфере образования, также смогут воспользоваться проектом в следующем учебном году».

Эльнур Насибов обратил внимание на то, что на сегодняшний день льготы и скидки предоставляют более чем 200 компаний. Будут льготы и на пользование объектами культуры, музеями, выставочными залами. В дальнейшем к «СтудентПлюс» добавятся услуги в сфере спорта, здравоохранения и транспорта.

На мероприятии также выступили директор департамента Kapital Bank Гара Абдулрахманов, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев и студент Магомед Гасымов, удостоенный карты «СтудентПлюс».

В завершение мероприятия 14 первокурсникам, поступившим в БГУ с наивысшими баллами на вступительных экзаменах, вручены карты «СтудентПлюс».