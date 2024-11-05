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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Иран заявил, что санкции ему нипочем

12:57 647

Член комитета бюджетного планирования Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Рахим Заре считает, что экономика исламской республики стала устойчива и невосприимчива к американским санкциям, и итоги президентских выборов в США не окажут никакого влияния на ситуацию в стране.

«Экономика нашей страны достигла такой степени устойчивости, что никакие американские махинации не смогут повлиять на рынок и экономику Ирана как раньше», - сказал парламентарий в интервью агентству ISNA.

По его словам, любой предыдущий президент США, будь то демократ или республиканец, постоянно вводил новые санкции против Ирана, поэтому и в этот раз ничего не изменится. «Мы фактически нейтрализовали санкции США и других западных стран. Продажи иранской нефти за последние два года увеличились, несмотря на ужесточение всех санкций со стороны США и западных стран», - заявил Заре.

Европейские санкции также не смогут оказать сильное влияние на иранскую экономику по причине того, что товарооборот со странами Европы незначителен, заключил депутат.

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