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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Первый бой украинцев с северокорейцами

13:05 4580

Украинские военные вступили в боевое столкновение с первыми военными КНДР, прибывшими в Курскую область России для участия в российско-украинской войне. Об этом сообщила 5 ноября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской разведки.

Первым о столкновении с военными КНДР сообщил 4 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, военные Северной Кореи «уже попали под обстрел» в Курской области.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки подтвердил FT факт военного противодействия, но отказался предоставить более подробную информацию. Он не привел никаких конкретных данных о столкновении между ВСУ и бойцами КНДР. Лишь заявил, что это произошло в Курской области, где украинские силы удерживают часть территории, занятой в ходе операции, начавшейся в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 ноября, что, по информации разведки Украины, в Курской области находятся 11 тысяч северокорейских военных. По данным Украины, США и Южной Кореи, всего КНДР направила в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Россия и КНДР не подтверждали информацию Украины и ее союзников.

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