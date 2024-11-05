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Большинству северокорейских солдат предрекли гибель в Украине

13:14 1450

Неопытные, плохо обученные и недостаточно накормленные войска КНДР отправились в Россию для участия в войне против Украины, пишет The Guardian.

После недель предположений НАТО и Пентагон подтвердили, что около 10 тыс. северокорейских военных уже находятся в России, в частности, у украинской границы в Курске, где они могут вступить в боевые действия в течение ближайших дней. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, "Россия обучала их артиллерии, работе с дронами и пехотным операциям", готовя их для боев на передовой.

Хотя их участие поможет России избежать мобилизации, эксперты сомневаются в эффективности этих подразделений из-за их недостатка опыта. Солдаты, большинство из которых - молодежь до 20 лет, не привыкли к боям на равнинах и будут воевать в форме с символикой России, которая им мало известна.

Северокорейские солдаты ранее участвовали только в войне в Корее в 1950-х годах, а в последние годы оказывали военную помощь другим странам в качестве консультантов. Сейчас же они оснащены российским оружием, в частности, автоматами, минометами и снайперскими винтовками.

Аналитики отмечают, что для Северной Кореи это историческое решение, ведь раньше она не посылала крупных сухопутных войск за границу. Однако, как отметил Ан Чан Иль, бывший офицер из Северной Кореи: "Ким Чен Ын рискует. Если не будет большого количества потерь, он в определенной степени получит то, чего хочет. Но все сильно изменится, если много его солдат погибнет в бою".

Для многих северокорейцев участие в боевых действиях в России - шанс на гордость и возможность заработать средства для поддержки семей. Их семьи, по данным южнокорейской разведки, перемещены в неизвестные места, чтобы обеспечить конфиденциальность развертывания.

Чой Чон Хун, бывший офицер, который сейчас возглавляет активистскую группу в Сеуле, скучает по своим соотечественникам, которых он считает пушечным мясом: "Их отправят на самые опасные позиции. Я уверен, что большинство из них погибнет".

Ближайшие недели покажут, оправдает ли Россия свои надежды на военное подразделение, которое обнаруживает больше слабых сторон, чем реальных преимуществ в конфликте, отмечает издание. 

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