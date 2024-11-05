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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Довольны ли армяне Пашиняном?

13:23 1626

Глава армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян представил результаты опроса, по результатам которого 57.6% респондентов заявили о том, что недовольны деятельностью премьер-министра Армении.

В частности, 41.5% опрошенных заявили, что они «однозначно недовольны» деятельностью Пашиняна, а 16.1% - что «скорее недовольны».

«Однозначно довольны» работой премьера 14.1% опрошенных, а 20.4% заявили, что «скорее довольны». Затруднились ответить на вопрос 7.9%.

В телефонном опросе, проведенном с 24 октября по 30 октября, приняли участие 1 100 респондентов.

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