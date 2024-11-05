Россию подозревают в попытке взрывов на самолетах. Реакция Кремля
Отправленные российскими агентами через немецкую курьерскую компанию DHL два зажигательных устройства, загоревшиеся в июле в логистических центрах в Германии и Великобритании, должны были вызвать пожар на борту грузовых или пассажирских самолетов, направляющихся в США и Канаду. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.
В ходе национальных расследований инцидентов с воспламенением посылок в центрах DHL, произошедших в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме, выяснилось, что устройства, которые должны были оказаться в самолетах, - это электрические массажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния, отмечает издание.
При этом собеседники WSJ указывают, что посылки с зажигательными устройствами «были частью более широкой российской диверсионной кампании» против Вашингтона и его союзников.
Представители западных спецслужб в разговоре с изданием заявили, что две посылки были «пробной попыткой» с целью выяснить, как пронести зажигательные устройства на самолеты, летящие в Северную Америку.
В Кремле назвали «вбросом» утверждение американского издания. На просьбу Интерфакс прокомментировать публикацию в The Wall Street Journal пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы». По его словам, такие вбросы никогда «не подкрепляются сколько-нибудь достоверной информацией».