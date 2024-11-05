USD 1.7000
EUR 1.8488
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Россию подозревают в попытке взрывов на самолетах. Реакция Кремля

13:35 1459

Отправленные российскими агентами через немецкую курьерскую компанию DHL два зажигательных устройства, загоревшиеся в июле в логистических центрах в Германии и Великобритании, должны были вызвать пожар на борту грузовых или пассажирских самолетов, направляющихся в США и Канаду. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

В ходе национальных расследований инцидентов с воспламенением посылок в центрах DHL, произошедших в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме, выяснилось, что устройства, которые должны были оказаться в самолетах, - это электрические массажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния, отмечает издание.

При этом собеседники WSJ указывают, что посылки с зажигательными устройствами «были частью более широкой российской диверсионной кампании» против Вашингтона и его союзников.

Представители западных спецслужб в разговоре с изданием заявили, что две посылки были «пробной попыткой» с целью выяснить, как пронести зажигательные устройства на самолеты, летящие в Северную Америку.

В Кремле назвали «вбросом» утверждение американского издания. На просьбу Интерфакс прокомментировать публикацию в The Wall Street Journal пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы». По его словам, такие вбросы никогда «не подкрепляются сколько-нибудь достоверной информацией».

Кремль: Санду не президент Молдовы
Кремль: Санду не президент Молдовы
13:50 2898
Индийская Бхадра против Азербайджана
Индийская Бхадра против Азербайджана статья концептуальная; все еще актуально
02:55 8241
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова добавлено фото
14:07 1132
Путин делает все для Азербайджана и Армении
Путин делает все для Азербайджана и Армении обновлено 15:25
15:25 953
Первый бой украинцев с северокорейцами
Первый бой украинцев с северокорейцами
13:05 4587
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
13:40 1841
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре» наш обзор
10:51 6405
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину… слово публицисту; все еще актуально
00:41 7577
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан добавлено фото
12:29 2386
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис?
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис? наша корреспонденция
03:33 6246
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть глас народа - глас Божий
00:25 4176

ЭТО ВАЖНО

Кремль: Санду не президент Молдовы
Кремль: Санду не президент Молдовы
13:50 2898
Индийская Бхадра против Азербайджана
Индийская Бхадра против Азербайджана статья концептуальная; все еще актуально
02:55 8241
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова добавлено фото
14:07 1132
Путин делает все для Азербайджана и Армении
Путин делает все для Азербайджана и Армении обновлено 15:25
15:25 953
Первый бой украинцев с северокорейцами
Первый бой украинцев с северокорейцами
13:05 4587
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
13:40 1841
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре» наш обзор
10:51 6405
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину… слово публицисту; все еще актуально
00:41 7577
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан добавлено фото
12:29 2386
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис?
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис? наша корреспонденция
03:33 6246
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть глас народа - глас Божий
00:25 4176
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться