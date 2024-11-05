Россию подозревают в попытке взрывов на самолетах. Реакция Кремля

Отправленные российскими агентами через немецкую курьерскую компанию DHL два зажигательных устройства, загоревшиеся в июле в логистических центрах в Германии и Великобритании, должны были вызвать пожар на борту грузовых или пассажирских самолетов, направляющихся в США и Канаду. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

В ходе национальных расследований инцидентов с воспламенением посылок в центрах DHL, произошедших в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме, выяснилось, что устройства, которые должны были оказаться в самолетах, - это электрические массажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния, отмечает издание.