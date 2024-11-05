США и саудиты оставляют Израиль за бортом

США и Саудовская Аравия обсуждают возможность заключения договоренностей в сфере безопасности, которые не подразумевали бы нормализацию отношений королевства с Израилем. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о возможности заключения «соглашений в сфере безопасности, которые не подразумевали бы более широкую сделку с Израилем». Вместе с тем это не стало бы полноценным оборонительным пактом между Вашингтоном и Эр-Риядом, возможность подписания которого рассматривалась до обострения палестино-израильского конфликта 7 октября прошлого года, отмечает Axios. Согласно его версии, позиция Эр-Рияда относительно конфликта в секторе Газа и Ливане делает нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией нереальной в ближайшей перспективе для обеих стран.

Источники портала отмечают, что «саудовский советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан на прошлой неделе посетил Белый дом, где встретился со своим коллегой (помощником президента США по нацбезопасности) Джейком Салливаном и советниками [американского лидера Джо] Байдена Бреттом Макгурком и Эймосом Хокстином», а также госсекретарем Энтони Блинкеном. На этих встречах обсуждалась возможность заключения между странами договоренностей в сфере безопасности, технологий и экономики, которые не содержали бы положений о нормализации отношений между еврейским государством и королевством.