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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Кремль: Санду не президент Молдовы

13:50 2904

Большинство избирателей в Молдове голосовали не за президента Майю Санду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовало не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе», - сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По его словам, российская сторона может «объективно судить об этих выборах» на примере граждан Молдовы, которые голосовали из РФ. Из-за того, что им «не была предоставлена возможность использовать свой голос», результаты выборов «считать чистыми невозможно», утверждает Песков.

По его словам, эти «выборы не были ни демократическими, ни честными». Пресс-секретарь президента РФ раскритиковал действующие власти Молдовы. Он обвинил их в том числе в «сворачивании какого-либо взаимодействия» с Россией, а также в «организации нажима» на российские СМИ и «стерилизации информационной поляны» в республике. «Что, конечно же, является прямым ограничением прав своих граждан на получение различной информации», - отметил Песков.

Он уверяет, что жители Приднестровья «не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то» нынешнее руководство Молдовы: «Это проблема, которая требует серьезных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас».

3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержала действующая глава государства Санду, набравшая 55,33% голосов, кандидат от оппозиционной партии социалистов Александр Стояногло - 44,67%. При этом Санду на территории Молдовы набрала 48,81% голосов против 51,19% голосов за Стояногло. Разница составила чуть более 32 тыс. голосов. Однако за счет голосования за рубежом она выиграла выборы с большим отрывом. На 231 участке за рубежом проголосовали почти 330 тыс. избирателей, что составляет более 20% от общего числа избирателей. За рубежом за Санду проголосовали более 82% избирателей - почти 250 тыс. голосов.

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