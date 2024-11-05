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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

В Польше обвинили Зеленского: «Вместо того, чтобы сказать спасибо…»

13:54 1214

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот хочет втянуть Варшаву в войну против РФ. Это, по его мнению, произойдет, если Польша согласится сбивать ракеты и дроны РФ.

В эфире Radio Zet раскритиковал Зеленского за последние заявления как "недостойные политика, который многим обязан Польше". При этом в ответ на вопрос, честно ли Киев ведет себя по отношению к Варшаве, он ответил: "Нет".

"Подаренная техника, граждане, о которых позаботились... Польша большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не травить... Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Зеленский в этих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией", - возмутился Гавковский.

По словам вице-премьера, "он ожидает, что Зеленский и Украина ценили Польшу как друга, который подал руку в трудные времена, а не критиковали, когда захотели еще больше".

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