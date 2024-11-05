Генерал Мирзаев пожаловался на плохое отношение

Бывший заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на условия содержания в изоляторе временного содержания и заявил, что к нему относились «хуже, чем к животному».

По словам мужчины, сотрудники изолятора на Петровке грубо общались и повредили часть его личных вещей. В СИЗО по-другому, подчеркнул Мирзаев, и назвал корректным отношение сотрудников к арестантам.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев.

По версии следствия, 52-летний генерал-майор требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов. Его задержали после получения денег.

Адвокаты Мирзаева просили отправить его под домашний арест, но суд настоял на помещении арестованного в следственный изолятор до 2 января 2025 года.