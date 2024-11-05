Все говорят о Третьей мировой

Глава Евросовета Шарль Мишель, который уходит в отставку 1 декабря, признал угрозу начала Третьей мировой войны «реальной» и призвал ее избежать.

«Нет никакого сомнения, что мы живем в крайне опасный момент, не только для Европы, но и для всего мира. Третья мировая война возможна, но мы можем и должны ее избежать. Изменить ход истории еще возможно», - заявил Мишель в интервью газете Soir.

Брюссельский чиновник не конкретизировал, кого он видит участниками возможного конфликта.

При этом Мишель призвал сделать военное строительство одним из основных элементов дальнейшей трансформации Евросоюза. По его словам, надо «изобрести новую европейскую мечту», которая будет основана на экономической мощи, приоритетном развитии секторов безопасности и обороны.

«Нельзя допустить, чтобы Европа превратилась в музей ностальгии и гордости за прекрасное прошлое», - считает он.

Говоря о предстоящих выборах в США, Мишель подчеркнул, что «с рациональной точки зрения [кандидаты в президенты Дональд] Трамп и [Камала] Харрис сходятся по многим экономическим вопросам», поэтому Европе не надо бояться победы Трампа.