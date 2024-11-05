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В Москве рассказали, как «сорвали планы» украинцев

14:27 930

В Министерстве обороны России утверждают, что при вторжении в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали захватить атомную электростанцию.

«...Одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции», - сказал на брифинге во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, «Министерству обороны РФ стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация».

Начальник войск РХБЗ процитировал этот документ: «...зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации... На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет».

«Вместе с тем с большой долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию. С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.

Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции «Короткое замыкание», - сообщил Кириллов.

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