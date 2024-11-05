Щедрый подарок Турции Кыргызстану

Анкара списала Бишкеку внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По итогам переговоров с турецким президентом Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между странами до пяти миллиардов долларов в год. Годом ранее объем экспортно-импортных операций между Кыргызстаном и Турцией составил 1,34 миллиарда долларов.

Увеличить товарооборот можно, упростив правила торговли. В пример Жапаров привел введение турецкой стороной льготных таможенных тарифов на некоторые виды кыргызских товаров.

«Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу», - заявил он.