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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Щедрый подарок Турции Кыргызстану

14:32 1282

Анкара списала Бишкеку внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По итогам переговоров с турецким президентом Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между странами до пяти миллиардов долларов в год. Годом ранее объем экспортно-импортных операций между Кыргызстаном и Турцией составил 1,34 миллиарда долларов.

Увеличить товарооборот можно, упростив правила торговли. В пример Жапаров привел введение турецкой стороной льготных таможенных тарифов на некоторые виды кыргызских товаров.

«Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу», - заявил он.

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